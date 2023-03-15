العثور على جثة أمرأة في مشروع دمر بعد تغيبها أكثر من شهرين

15-03-2023

العثور على جثة أمرأة في مشروع دمر بعد تغيبها أكثر من شهرين

ورد إخبار إلى قسم شرطة دمر حول وجود جثة لإمرأة بالعقد الخامس ضمن مركبة نوع ( كيا ريو ) في محلة مشروع دمر - الجزيرة العاشرة.

على الفور توجهت دوريات من قسم شرطة دمر والأدلة الجنائية وهيئة الكشف الطبي والقضائي، وبالكشف الأولي تبين أن الجثـ.ـة متفسخة وعائدة للمدعوة ( هلا . ق ) وهي متغيبة مع المركبة منذ تاريخ 6/1/2023 وببيان عائدية المركبة تبين أنها عائدة لوالدها.

تم نقل الجثة إلى مشفى المجتهد.

التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة

وزارة الداخلية

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