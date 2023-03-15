البلوغر سارة محمد تروي تفاصيل الحادث الذي تسبب بفقدانها البصر

روت البلوغر المصرية سارة محمد، مساء الأحد، تفاصيل الحادث الذي تسبب بفقدانها البصر.

وقالت سارة محمد، في أول ظهور لها بعد العملية، مع الإعلامية ريهام سعيد، في برنامجها “صبايا الشمس”: “كان هناك أناس يحملون أسلحة قطعوا علينا الطريق، وضربوا علينا النار”.

وأضافت: “الحادث جاء بسرعة، وفجأة وجدت نفسي لا أرى، وهناك صفير قوي في أذني”، مؤكدة أنها ليست على “عداوة” مع أحد.



وتابعت البلوغر المصرية حديثها، قائلة: “لم أؤذ أحدًا في حياتي، ولا أقول كلامًا يؤذي أحدًا”، لافتة إلى أنها تحمد الله على ما حدث لها، وأنها لم تفقد الأمل.

ووجهت البلوغر سارة محمد، الشكر للفنان تامر حسني؛ لوقوفه بجانبها وسؤاله عنها والاطمئنان على حالتها، وأنه أبدى استعداده لتقديم أي مساعدة ممكنة إذا ما كان هناك إمكانية لعودة بصرها مرة أخرى، سواء داخل مصر أو السفر للخارج لتلقي العلاج.

وتساءلت سارة عن المتهمين بالتسبب بفقدان بصرها، قائلة: “لماذا لا يتم نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يعرف الناس إن هؤلاء من ارتكبوا الجريمة، وتسببوا بتدمير عيني اليسرى تمامًا بطلقات الرصاص بحسب ما أظهرته العملية الجراحية”.

وعن أول ما سألت عنه سارة بعد خروجها من غرفة العمليات، قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها “كانت في حالة انهيار، ولم تسأل على نتيجة عملية الجراحة التي أُجريت لها، ولكن كل ما قالته وهي تصرخ: تخلَّى عني”، في إشارة إلى خطيبها.