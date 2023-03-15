إعصار قمعي ضخم يضرب السعودية

15-03-2023

إعصار قمعي ضخم يضرب السعودية

ضرب إعصار ضخم صحراء مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، ما أثار قلقا بين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر إعصارا قمعيا ضخما يضرب شمال مدينة الطائف في السعودية. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة ابتلاع حلقة الإعصار لما في طريقه، ما أثار هلعا كبيرا.

يذكر أن الإعصار القمعي يعرف بأنه عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار، تتشكل نتيجة لشدة الاضطرابات الجوية.
 

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