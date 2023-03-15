وسائل إعلام سورية تكشف مطالب دمشق بشأن عقد اللقاء الرباعي في موسكو

15-03-2023

وسائل إعلام سورية تكشف مطالب دمشق بشأن عقد اللقاء الرباعي في موسكو

كشفت وسائل إعلام سورية عن مطالب تريد دمشق تحقيقها قبل الإعلان رسميا عن موعد اجتماع مرتقب حول سوريا يضم نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

وبينما حافظت دمشق على صمتها الرسمي إزاء الإعلان عن موعد محدد لعقد الاجتماع الرباعي، و إن “المداولات لا تزال قائمة ومستمرة وجدية للوصول إلى عقد الاجتماع الذي قد يتقرر موعده في أي لحظة في حال وصلت تلك المداولات إلى نتائج إيجابية”.

وكانت وسائل إعلام تركية أعلنت الاثنين أن اللقاء الرباعي سيعقد في موسكو يومي 15 و16 من الشهر الجاري، بينما علق ميخائيل بوغدانوف على هذه التقارير اليوم الثلاثاء مكتفيا القول إن “الاستعدادات (للاجتماع) جارية”.

 


 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...