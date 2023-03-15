وسائل إعلام سورية تكشف مطالب دمشق بشأن عقد اللقاء الرباعي في موسكو

كشفت وسائل إعلام سورية عن مطالب تريد دمشق تحقيقها قبل الإعلان رسميا عن موعد اجتماع مرتقب حول سوريا يضم نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

وبينما حافظت دمشق على صمتها الرسمي إزاء الإعلان عن موعد محدد لعقد الاجتماع الرباعي، و إن “المداولات لا تزال قائمة ومستمرة وجدية للوصول إلى عقد الاجتماع الذي قد يتقرر موعده في أي لحظة في حال وصلت تلك المداولات إلى نتائج إيجابية”.

وكانت وسائل إعلام تركية أعلنت الاثنين أن اللقاء الرباعي سيعقد في موسكو يومي 15 و16 من الشهر الجاري، بينما علق ميخائيل بوغدانوف على هذه التقارير اليوم الثلاثاء مكتفيا القول إن “الاستعدادات (للاجتماع) جارية”.



