15-03-2023
القبض على مرتكب ثلاث جرائم قـ.تل في ريف دمشق
بعد توافر معلومات لدى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق عن شخصين مشتبه بهما بجرائم قتل حصلت في الأعوام السابقة وهما المدعوان (مصطفى. ر) و(صدام. ر)، وتمكن من إلقاء القبض عليهما وبالتحقيق معهما ومواجهتهما بالأدلة والقرائن اعترف الأول بإقدامه على ارتكاب ثلاث جرائم قتل في العام 2022م راح ضحيتها كل من المغدورين (خطاب . ن) و(عامر . ح) و(محمد توفيق. ح) بسبب خلافات مادية معهم، كما اعترف باشتراكه مع أشخاص متوارين بحرق مبنى معد لمركز شرطة حفير في ريف دمشق وبالتحقيق مع المقبوض عليه الثاني اعترف بإقدامه على قتل المواطن (ياسر . ع) في العام 2016 بسبب خلافات شخصية.
مازالت التحقيقات مستمرة معهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء لينالا جزائهما العادل.
وزارة الداخلية
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