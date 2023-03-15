وفاة طفل في بئر بريف اللاذقية

أكد مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد جلال داؤود ، العثور على جثة طفل في بئر عربي ضمن قرية رويسة البساتنة في منطقة القرداحة، وتم نقله إلى المشفى لعرضه على الطبيب الشرعي.

وبيّن العميد داؤود أنه تم الإبلاغ عن فقدان طفل أول أمس في قرية رويسة البساتنة، وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ والغطس في الدفاع المدني بالتنسيق مع كتيبة من الضفادع البشرية، وتم توزيع المجموعات على الآبار العربية المتواجدة في المنطقة المخصصة للسقاية، مضيفاً أنه خلال البحث الذي استمر لمدة 4 ساعات تم العثور على جثة الطفل (علي ب) البالغ من العمر 4 سنوات مفارقاً الحياة.

وأشار مدير الدفاع المدني إلى نقل جثة الطفل إلى مستشفى القرداحة ليتم عرضه على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة.



الوطن