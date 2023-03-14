أهالي بلدة العزبة بريف دير الزور يطردون مجموعة من ميليشيا قسد

تصدى أهالي بلدة العزبة بريف دير الزور الشمالي لمجموعة مسلحة من ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي، حاولت مصادرة صهريج مازوت لفلاحي القرية.

وذكرت مصادر محلية أن “أهالي بلدة العزبة شمال دير الزور اشتبكوا مع مسلحي ما يسمى (الجمارك)، يتبعون لميليشيا (قسد) على خلفية محاولتهم اختطاف أحد المواطنين ومصادرة صهريج مازوت كان يقوده ويعود لمزارعين من البلدة، ما أدى إلى إصابات بين مسلحي الميليشيا والمدنيين”.

وبينت المصادر أن الأهالي “طردوا مسلحي الميليشيا من البلدة بعد استهداف سياراتهم، وسط مخاوف من قيام الميليشيا باقتحام البلدة وارتكاب جرائم بحق المواطنين”.