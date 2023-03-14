مسؤول: هل يعقل أن نفتح باب تصدير 200 ألف رأس غنم دون تحديد حاجة أسواقنا

قال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن سبب ارتفاع سعر اللحوم هو عدم وجود دراسة اقتصادية ملمة بحاجة الأسواق المحلية من المادة، متسائلاً: هل يعقل أن نفتح باب تصدير 200 ألف رأس غنم من دون أن نحدد حاجة أسواقنا المحلية من المادة

واقترح حبزة مجموعة من الحلول لتخفيض سعر اللحوم، في مقدمتها ضرورة زيادة دعم مؤسسة الدواجن لتستطيع طرح مادة اللحوم البيضاء بكميات كبيرة وبسعر منافس، وتوفير الأعلاف وحوامل الطاقة للمربين، وعدم حصر استيراد الأعلاف بالمستوردين ذوي الملاءة المالية الكبيرة، وتوسيع رقعة المستوردين ذوي الملاءة المالية الضعيفة.

كذلك دعا حبزة إلى ضرورة استثمار الأراضي الزراعية ودعم المزارعين بمستلزمات الإنتاج وتالياً إنتاج كميات وفيرة من الأعلاف، والعمل على تأمين الآلات اللازمة لتجفيف الذرة الصفراء.

بدوره، رئيس جمعية اللحامين في مدينة دمشق وريفها أدمون قطيش أكد أن الطلب على اللحوم انخفض بمقدار النصف عن العام الماضي، حيث كان يتم ذبح 1500 رأس يومياً، أما هذا العام فانخفض لحدود 500- 600 رأس غنم يومياً، لافتاً إلى أن الأسباب تكمن في قلة العرض والإحجام عن الذبح لكونها فترة رعي وكذلك عزوف المربين عن التربية نظراً لارتفاع التكلفة.

وأشار قطيش إلى أن المشكلة بالدخل المنخفض، معتبراً أنّ اللحوم في دول الجوار أغلى بكثير من سورية، منوهاً بأن الأسعار لن تنخفض في شهر رمضان المبارك، كما أن الشراء يتم بالأوقية بسبب وضع الكهرباء الحالي وعدم القدرة على التبريد.

صحيفة تشرين