إلقاء القبض على عصابة لصوص بينهم فتاتين

أثناء تجوال دورية من قسم شرطة دمر في محلة (جبل الرز) تمكنت من إلقاء القبض على المدعو (عبد العزيز، ش) أثناء محاولته نشل جهاز خليوي من أحد المواطنين، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بتشكيل عصـ.ابة سرقة وسلـ.ب بالاشتراك مع المدعوين (بشار، ب) و(بهاء ، ك) و(محمد ، ر) وفتاتين هما (روان، ك) و(ربا ، ك) تم إلقاء القبض عليهم جميعاً.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تشكيل عصـ.ابة سرقة وسلـ.ب وقيامهم بعدة عمليات سرقة لمحتويات السيارات المركونة عن طريق الكسر والخلع وسرقة الأموال والحقائب والأجهزة الخليوية من المواطنين عن طريق المغافلة في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام ضمن عدة أحياء في مدينة دمشق.

وبتحري منزل المدعو (عبد العزيز) عُثر فيه على ( 13 ) جهاز خليوي مسروق ومبلغ مالي وأدوات حـ.ادة وعدة لحام حديد وصاروخ جلخ ومنظم كهربائي وجميعها مسروقة، ومسـدس حـ.ربي عيار ( 9 ) مم مرخص تم سلـ.به من أحد المواطنين.

وبتدقيق وضعهم تبين وجود عدة إذاعات بحث بحق البعض منهم بجـ.رائم (سرقة ، سلـ.ب ، طعـ.ن، نشل).

تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.