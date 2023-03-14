رويترز: الرئيس الصيني سيزور روسيا الأسبوع المقبل

كشفت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يعتزم السفر إلى العاصمة الروسية موسكو قريباً، وربما الأسبوع المقبل، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهو موعد أقرب مما كان متوقعاً من قبل.

ويأتي التخطيط للزيارة في وقت عرضت فيه الصين التوسط لحل الحرب في أوكرانيا. وكانت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قد أفادت يوم 30 كانون الثاني/يناير، بأن بوتين دعا نظيره الصيني لزيارة روسيا في الربيع.



كذلك، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الشهر الماضي، أن زيارة شي لموسكو ربما تكون في نيسان/آبريل أو أوائل أيار/مايو.

واستقبل بوتين الشهر الماضي كبير الديبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، في موسكو، وأشار إلى أن شي سيسافر إلى روسيا. والتقى شي نظيره الروسي شخصياً، 39 مرة منذ توليه الرئاسة، وكان آخرها في أيلول/سبتمبر خلال قمة في آسيا الوسطى.

وكان بوتين، قد ألمح الشهر الماضي، لزيارة شي إلى موسكو، في 22 شباط/فبراير الماضي، عشية إحياء روسيا للذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال بوتين لوانغ يي: “ننتظر زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية لروسيا، لقد اتفقنا على ذلك”، مضيفاً: “كل شيء آخذ في التقدم والتطور، ووصلنا إلى آفاق جديدة”.

كما نقلت وكالة “تاس” الروسية عن وانغ، الذي التقى أيضاً بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قوله إنّ الصين “لن تتخلى عن مبدأها بتبني موقف موضوعي وحيادي ولعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة في أوكرانيا”.

وعلّق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم، على زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المحتملة إلى موسكو الأسبوع المقبل، بأنّه “لا يستطيع أن يقول أي شيئ عن هذه الزيارة”.

وقال بيسكوف للصحافيين: “كقاعدة عامة، يتم الإعلان عن الزيارات الخارجية الرسمية في وقتٍ واحد، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين”. وأضاف أنّه عندما نكون مُستعدين، “سنخبركم بذلك”.

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