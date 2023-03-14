سفارة العراق تعلن البدء ببناء 500 وحدة سكنية في حلب لإسكان العوائل المتضررة

14-03-2023

سفارة العراق تعلن البدء ببناء 500 وحدة سكنية في حلب لإسكان العوائل المتضررة

أعلن القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في دمشق أن هيئة الحشـد الشعبي التابعة لمجلس الوزراء العراقي باشرت ببناء ٥٠٠ وحدة سكنية في محافظة حلب لإسكان العوائل التي تضررت منازلها جراء الزلزال الأخير وهي مساكن جاهزة ذات ألواح وصفائح معدنية مسبقة الصنع

كما قررت الهيئة تجهيز ٥٠ ألف سلة غذائية خلال كل يوم من شهر رمضان المبارك توزع على العوائل المنكوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع فريق الإغاثة مع القائم بالأعمال بمقر السفارة العراقية بدمشق.

 


الوطن

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