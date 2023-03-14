محامي سوري يدعو لرفع دعوى على الحكومة التركية بتهمة التسبب بالزلزال

كتب د أوس درويش :

قبل فترة قمت بنشر مقال في صحيفة راي اليوم اللندنية واحدث ضجة وحملت من خلاله الحكومة التركية مسؤولية الزلزال الكارثي الذي ضرب بلدي العظيمة سورية بسبب قيامها ببناء السدود الكبيرة على نهر الفرات كسد اتاتورك الكبير وسد قرقاميش وسد بريجيك وسد اورفة وسدود اخرى وان هذه السدود كانت المسبب الاساسي لتنشيط الزلزال وحدوثه بحسب كثير من العلماء والمختصين لان السدود التي اقامتها تركيا بلغ مخزونها الاستراتيجي اكثر من ٦٥١ مليار متر مكعب من المياه وان هذه الكمية تؤثر على القشرة الارضية وهذا ماساعد في حدوث زلزال سورية وتركيا.

هذا مابينته في المقال وتعرضت وقتها لهجوم من كتاب اتراك لهجومي على الحكومة التركية وحتى موقع قناة الجزيرة القطرية قد ذكرني في احدى مقالاته بالاسم وقال عني بان احد الكتاب المحسوبين على النظام السوري يتهم الحكومة التركية باحداث الزلزال من خلال السدود.

مادفعني لكتابة هذا التصريح الذي ادلاه لصحيفة حرييت قبل يومين وزير الزراعة والري التركي بكرباك دميرلي وقال فيه بان السدود قد لعبت دورا كبيرا في تنشيط واحداث الزلزال .

وهذا تاكيد على كلامي الذي قلته في المقال واعتراف واضح وجلي من مسؤول حكومي تركي على مسؤوليتهم باحداث الزلزال وتنشيطه من خلال بنائهم للسدود .

لذلك يتحتم علينا ان نقوم بمقاضاة الحكومة التركية امام محكمة العدل الدولية ونطالبها بدفع تعويضات كبيرة لنا بسبب مسؤوليتها عن الزلزال الذي ضربنا لان الحكومة التركية في هذه الحالة مسؤولة دوليا بحسب البند الثالث من بنود ميثاق محكمة العدل الدولية الذي ينص بانه اذا اقدمت دولة من الدول على اخضاع دولة اخرى لاحوال خطرة وادى هذا الامر لاهلاك شعب هذه الدولة الكلي او الجزئي فتعتبر هذه الدولة مسؤولة دوليا

وهذا ماينطبق على الحكومة التركية فهي اقدمت عمدا على انشاء سدود كبيرة على نهر الفرات وهذه السدود ساعدت بشكل كبير لقيام زلزال ادى لهلاكنا الكلي او الجزئي وهذا ماجاء باعتراف مسؤول حكومي تركي.

لذلك اذا اردنا الا تتكرر هذه الزلازل المدمرة في المستقبل ينبغي علينا وعلى الحلفاء الضغط على الحكومة التركية ومقاضاتها في محكمة العدل الدولية حتى تتوقف عن بناء السدود وان تدفع لنا تعويضات بسبب ماحصل

وفي النهاية لايسعني الا ان اوجه نصيحة للاشقاء المصريين بضرورة ايقاف سد النهضة الاثيوبي لانه بحسب الخبراء يعد بؤرة كبيرة لتنشيط الزلازل