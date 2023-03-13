فيلم “تحت سماء دمشق” يفوز بجائزة الإسكندر الذهبي

فاز فيلم “تحت سماء دمشق” بجائزة الإسكندر الذهبي لأفضل فيلم وثائقي طويل في مهرجان “سالونيكي” السينمائي الدولي في اليونان.

ونشر علي وجيه أحد مخرجي الفيلم، عبر حسابه على “فيسبوك” صورة لاستلام الجائزة معلقاً عليها ” فيلم تحت سماء دمشق بجائزة الإسكندر الذهبي لأفضل فيلم وثائقي طويل في مهرجان سالونيكي السينمائي الدولي في اليونان”.

وأكمل “وجيه” منشوره أن “هذه الجائزة تجعله بشكل رسمي مؤهل للمشاركة بالأوسكار لعام 2024، ومبروك لكل من ساهم في صناعة هذا الفيلم في كل من سوريا وألمانيا والدنمارك وأمريكا”.

ويتحدث الفيلم عن قصص نساء تعرضن للتحرش والعنف الجنسي ضمن مدينة دمشق، حيث يروي قصة مجموعة من الممثلات الشابات، هن إليانا وإينانا وفرح وغريس وسهير، اللواتي اجتمعن في دمشق للقيام بعرض مسرحي عن قصص سيدات تعرّضن للعنف بعد اللقاء معهن والحديث معهن عن قصصهن.

وتشارك في الفيلم الممثلة صباح السالم، التي تحدثت عن عنف جنسي تعرضت له، وعن محاكمة غير عادلة ظُلمت فيها وأدت إلى سجنها وتدمير حياتها الفنية والشخصية حتى أصبحت بلا مأوى أو مصدر دخل، قائلةً في أحد مشاهد الفيلم: “أكبر عمليات الاستغلال التي نواجهها، ذات طبيعة جنسية”.

يذكر أنّ فيلماً للمخرجين إسماعيل أنزور ورشيد جلال بذات العنوان قد أنتج عام 1932، وكان ثاني فيلم سينمائي ينتج في سوريا ويتحدث عن التفاوت الطبقي حينها، بين بنية تقليدية ومحافظة وفقيرة ومتوسطة، وبين حياة الأغنياء الجدد والقدامى والمتهتكة.