سلطات نيويورك تغلق مصرفاً جديداً

أغلق المشرعون في ولاية نيويورك الأحد “بنك سيغنتشر” (Signature Bank) وذلك بعد يومين من إغلاق سلطات كاليفورنيا “بنك سيليكون فالي”، في انهيار أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية، وفق ما نقلت “رويترز”.

وقالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك إنها استحوذت على “Signature Bank” وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.

وأضافت الإدارة في بيان نقلته وسائل إعلامية أن الودائع لدى “Signature Bank” بلغت حوالي 88.59 مليار دولار في المجمل حتى يوم 31 كانون الأول.

واعتبارا من 31 ديسمبر 2022، كان لدى البنك ما يقرب من 110.36 مليار دولار من الأصول، وفقا لإدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك.

وقال مسؤولون الأحد إن المساهمين وبعض حاملي الديون غير المضمونين لـ”سيغنتشر بنك”، وكذلك “بنك سيليكون فالي”، لن يكونوا محميين، وأنه تمت إزالة الإدارة العليا لكلا البنكين.

يذكر أنه كان للبنك علاقة طويلة الأمد مع الرئيس السابق دونالد ترامب وعائلته، حيث زود ترامب وشركته بحسابات جارية وقام بتمويل العديد من مشاريع العائلة.

وقطع “Signature Bank” العلاقات مع ترامب عام 2021 بعد أعمال الشغب بمبنى الكابيتول هيل في 6 كانون الثاني.

وأغلقت السلطات الأمريكية مصرف “سيليكون فالي بنك” (اس في بي) المقرب من أوساط التكنولوجيا الجمعة، وعهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC)، وفق ما نقلت وكالات.