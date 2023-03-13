تعرض فيلا نجم ليفربول محمد صلاح للسرقة في مصر

تعرضت فيلا محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، للسرقة في القاهرة، وتحديداً في منطقة “مدينتي”.

وبحسب تقارير إعلامية فإن ابن خال صلاح اكتشف سرقة الفيلا عندما وجد أحد الشبابيك مفتوحة، وعند دخوله كانت أحد الغرف في حالة من الفوضى، مع اختفاء بعض أشياء من قبيل “ريسيفارات تلفزيون” أجهزة استقبال الإشارة الهوائية.

وتابعت المصادر أنه “جار تفريغ كاميرات المراقبة، وكذلك سؤال شهود العيان ورجال الأمن في المنطقة”.

الجدير بالذكر أن الفرعون المصري حقق رقماً قياسياً مع الريدز منذ أيام، بعدما أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 129 هدفاً، متفوقاً على روبي فاولر.

