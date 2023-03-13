برشلونة يفشل في تسجيل عقد جافي الجديد

فشل نادي برشلونة بتسجيل العقد الجديد للاعبه بابلو جافي، مما يجبره على إعادته لفريق الشباب الخاص بالنادي الكتالوني.

وسبق وأعلن البارسا بشكل رسمي تمديد عقد جافي مع الفريق حتى صيف 2026 المقبل، إلا أنه فشل في تسجيل العقد الجديد بسبب أزمة اللعب المالي النظيف في رابطة الليغا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن المحكمة أصدرت حكماً الإثنين، بعدم أحقية برشلونة تسجيل العقد الجديد، وأقرت بصحة موقف رابطة الليغا.

وبناءً على حكم المحكمة، تقرر إلغاء القرار الاحترازي بقيد جافي ضمن الفريق الأول، وسيعود كأحد لاعبي فريق الشباب.

وسيكون برشلونة مجبراً على إعادة تسجيل جافي، ضمن فريق الشباب في الموسم الحالي، وبذلك سيكون متاحاً بالمجان في 30 حزيران المقبل، إذا لم ينجح برشلونة في تسجيل عقده الجديد برابطة الليغا.