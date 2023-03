جوائز أوسكار 2023

استضاف مسرح “دولبي” التاريخي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا حفل إعلان جوائز الأوسكار الـ 95 الذي حضره أبرز نجوم السينما العالمية مساء الأحد 12 آذار .

وشكلت أكاديمية فنون وعلوم الصورة الأميركية فريقا للطوارئ والاستجابة للأزمات في حالة حدوث تطور غير متوقع، لأول مرة في تاريخها، بعد حادث ضرب ويل سميث لزميله كريس روك على خشبة المسرح العام الماضي.

ولم يكن مشاهير هوليوود الذين وصلوا إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار في مسرح دولبي بلوس أنجلوس يسيرون على السجادة الحمراء التقليدية، حيث تم تغيير لون السجادة هذا العام إلى البيج “champagne”.

ونشر موقع “الديلي ميل”، أنها كانت هذه هي المرة الأولى التي يتغير فيها لون السجادة منذ عام 1961.

وفاز فيلم “كل شيء في كل مكان مرة واحدة ” بأوسكار أفضل فيلم، حيث تدور قصته حول مهاجرة صينية في منتصف العمر تتورط في مغامرة مجنونة، تستطيع فيها وحدها إنقاذ الوجود من خلال استكشاف أكوان أخرى والتواصل مع الحياة التي كان من الممكن أن تعيشها.

وفاز الممثل الكندي براندون فريزر بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “الحوت”، وكان فريزر قد عانى من زيادة كبيرة في وزنه وابتعد عن البطولة والتمثيل كله لسنوات، ثم أعاده مخرج فيلم الحوت إلى الشاشة وإلى جائزة الأوسكار.

وفازت الممثلة الماليزية ميشيل يو بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “كل شئ في كل مكان مرة واحدة” (Everything Everywhere All at Once).

وحصل مخرجا فيلم ” كل شئ في كل مكان مرة واحدة” على جائزتي أوسكار أفضل مونتاج وأفضل اخراج وأفضل سيناريو أصلي، وكان الفيلم قد نافس أهم انتاجات العالم لعام 2022.

وكان للسينما الهندية نصيبها من جوائز الأوسكار، حيث حصل فيلم (RRR) على أوسكار أفضل أغنية أصلية وهي “Naatu Naatu”.

وفاز فيلم “توب غن مافريك” بطولة الممثل الأميركي توم كروز بجائزة أوسكار أفضل صوت، ويعد “توب غن” بمثابة عودة قوية لبطله توم كروز الذي تعلم الطيران ليستطيع أداء دوره في العمل الذي حقق أرباحاً كبيرة.

وحصل فيلم “حديث النساء” (Women Talking) من اخراج وسيناريو سارة بولي على جائزة أيضاً لأنه اهتم بالعديد من القضايا النسائية.

وفاز فيلم “أفاتار2″ بجائزة أوسكار أفضل مؤثرات بصرية، علماً أن المخرج جيمس كاميرون غاب عن الحفل.

وفاز فيلم ” كل شيء هادئ في الجبهة الغربية” (All Quiet on the Western Front)، للمخرج ادوارد بيرغر، بأوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وفازت روث كارتر مصممة ملابس فيلم “واكاندا فورايفر” (Wakanda Forever)، للمخرج رايان جوجلر، بجائزة أوسكار أفضل تصميم ملابس.

وفاز فيلم “وداع أيرلندي” (An Irish Goodbye) بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير، والفيلم من تأليف وإخراج توم بيركلي وروس وايت.

وفاز فيلم الحوت ” (The whole)، للمخرج رودريجو فرنانديز بجائزة أوسكار أفضل ماكياج و تصفيف شعر، فيما فاز فيلم ” نافالني” (Navalny) للمخرج دانيال روهر بأوسكار أفضل فيلم وثائقي طويل.

وفاز جيمس فريند بجائزة أوسكار أفضل تصوير سينمائي عن فيلم “كل شئ هادئ في الجبهة الغربية ” ( All Quiet on the Western Front).

وفازت الممثلة جيمي لي كورتيس بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم “كل شيء، كل مكان، لمرة واحدة” (Everything Everywhere All at Once).

وفاز الممثل جوناثان كي كوان بأوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم ” كل شيء، كل مكان ، الكل مرة واحدة “.

وفاز فيلم ” بينوكيو” (Pinocchio) للمخرج المكسيكي غيليرمو ديل تورو بأوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة، وهي أولى الجوائز التي أعلن عنها في حفل توزيع جوائز الأوسكار 75 لعام 2023.

وظهر النجم الكوميدي جيمي كيميل في أعلى خشبة مسرح دولبي نزولا بالباراشوت حتى وصل إلى الخشبة ليبدأ تقديم الحفل، وهي المرة الثالثة لكيميل التي يقدم خلالها حفل اعلان وتسليم جوائز الأوسكار، حيث قدم حفلي 2017 و 2018.