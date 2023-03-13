هبوط أرضي واسع يهدد نصف سكان إيران و11% من مساحة البلاد

أفادت دراسات وتقييمات جيولوجية أن الجمهورية الإيرانية مهددة بهبوط أرضي واسع يهدد نصف سكان البلاد و11 % من مساحتها.

وأظهرت الدراسات بحسب وسائل الإعلام أن “قنبلة موقوتة تهدد نصف سكان إيران وذلك مع وصول القشرة الأرضية فيها لحالة حرجة حيث بلغت مساحة الهبوط 18 مليون هكتار أو ما يعادل 11% من مساحة البلاد”.

وتابعت الدراسات “هذا يعني وقوع 39 مليون والذين يعادلون 49% من سكان إيران تحت خطر حقيقي فالقشرة الأرضية التي تمر بأسوأ حالاتها تُعرض 380 مدينة و9200 قرية لخطر الهبوط بسكانها”.

وأشارت الدراسات إلى أن “أكثر المحافظات المهددة بالهبوط هي طهران وأصفهان وخراسان والأخيرة هي صاحبة المساحة الأوسع من حيث توقع الهبوط وسجل سهل مشهد هبوط رسمي في مساحات واسعة تراوحت ما بين 3 و17 سم”.

ويعتبر من أهم أسباب الهبوط الأرضي هو الجفاف والاستخدام المفرط للمياه الجوفية الذي ينعكس على تهديد الزراعة بشكل جذري وانعدام الحياة في مساحة جغرافية معينة.

يذكر أن التحكم بالهبوط في دول مثل الولايات المتحدة واليابان والصين يصل ل1 سم في السنة ما يؤكد خطورة الوضع في إيران

