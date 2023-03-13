كيلو الخس أغلى من البطاطا في دمشق وتحسن الطقس يخفض سعر البندورة ألف ليرة
تحسن ظروف الطقس مع بداية شهر آذار الجاري حسّن من إنتاج البندورة وكثر إنتاجها في البيوت المحمية، ما ساهم في انخفاض سعر البندورة في الأسواق المحلية ألف ليرة لكل كيلو، وأصبح الكيلو من النوع الجيد بـ 3000 ليرة ونوع أقل بـ 2500 ليرة.
و ضمن أحد أسواق العاصمة، لا تزال أسعار الحشائش مرتفعة حيث سجل كيلو الخس 3000 ليرة وربطة البقدونس والنعناع 700 ليرة وكيلو السلق والسبانخ 3000 ليرة أيضا.
وبالنسبة لأسعار الخضار، كان من اللافت الفروقات التي وصلت إلى ألف ليرة بكل كيلو بين محل وآخر، فيما حافظت الكوسا والباذنجان على الأسعار التي سجلتها نهاية الأسبوع الفائت، حيث يباع الكيلو بـ 4000 ليرة، وأما البطاطا يختلف سعرها حسب جودتها ويصل حتى 2000 ليرة ومنها ما يباع بـ 1700 ليرة، والفليفلة بـ 5000 ليرة، فيما انخفض الفول الأخضر إلى 4500 ليرة، وهناك وفرة في عرض البصل الأخضر والفريك فيما يباع الكيلو بين 3 و5 الاف ليرة.
وبالنسبة لأسعار الحمضيات،لا تزال متربعة على أسعارها المرتفعة وتتجه نحو الأعلى بسبب قلة المواد المعروضة، حيث يباع كيلو البرتقال أبو صرة نوعية جيدة 3500 ليرة، والحامض 2000 ليرة، والبوملي 2500 ليرة والماوردي تحسن سعره بسبب تصديره
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