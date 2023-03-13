انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار في مناطق متفرقة

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، يصبح غائماً ماطراً على فترات على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والجزيرة، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، وخاصة على المناطق الشرقية والجزيرة، ويحذر من تشكل السيول في تلك المناطق وتزداد غزارة الهطل ويمتد خلال الليل إلى أغلب المناطق.