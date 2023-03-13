13-03-2023
أسعار الفروج خارج نطاق قدرة الموظف وعائلته
أكد رئيس لجنة الدواجن في طرطوس شعبان محفوظ:
- أن مادة الفروج ستكون متوفرة بصورة جيدة في رمضان، كون مهنة تربية الدجاج تعافت بنسبة 40 بالمئة بعد صدور التسعيرة الأخيرة نظرا لأن السعر أصبح قريبا من الكلفة الحقيقة.
- محفوظ قال إن الفروج أصبح للطبقة المخملية كون راتب الموظف "لا يشتري سوى فروجين" مضيفاً إن وصول سعر "الصوص" إلى ما يقارب التكلفة يقلل الخسارة ويشجع المربي الذي يستعد لطرح المادة.
- وأعاد محفوظ التأكيد على أن النقطة الأساسية تكمن في مدخلات الإنتاج المرتفعة بصورة كبيرة عن دول الجوار، مستغربا كيف يتم التذرع بموضوع الـحصار وعدم القدرة على تأمين المستلزمات وارتفاع أسعارها مع العلم أن
التاجر عندما ينوي فهو يستطيل إدخال أي مادة.
ميلودي اف ام
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