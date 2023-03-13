التموين تتجه لإلغاء بيع الخبز عبر المعتمدين في دمشق بداية رمضان

بعد قرار تخفيض مخصصات المعتمدين من مادة الخبز في مراكز المدن بنسبة 50 بالمئة، حصلنا على معلومات من مصادر خاصة بأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتجه لإلغاء بيع الخبز عبر المعتمدين في دمشق مع بداية شهر رمضان واستبداله بالبيع عبر منافذ السورية للتجارة.



وبعد محاولة للتواصل مع مدير عام مؤسسة المخابز مؤيد الرفاعي ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق تمام العقدة للحديث عن آلية توزيع الخبز بعد إلغاء المعتمدين لكنهما لم يردا على الاتصالات المتكررة.



وللحديث عن الموضوع أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي أن إلغاء بيع الخبز عبر المعتمدين يعتبر بداية خطوة صحيحة باعتباره يخفف من الهدر ومن حالات بيع الخبز كعلف ومن الابتزاز الحاصل من بعض المعتمدين، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة تأجيل صدور قرار إلغاء بيع الخبز عبر المعتمدين لحين نهاية شهر رمضان على اعتبار أن التجربة جديدة قد تسبب إرباكاً للمواطنين في حال صدور القرار مع بداية شهر رمضان.



وشدد المعقالي على ضرورة زيادة عدد منافذ البيع والأكشاك وخصوصاً في القرى وأن يكون توزعها الجغرافي على الأرض صحيحاً عند صدور القرار إضافة لزيادة عدد أجهزة البطاقة الإلكترونية في الأفران لأن زيادتها سيخفف من حالة الازدحام مع مراعاة بعض الحالات الخاصة مثل الأرملة والأعزب وغيرهم الذين لا يستطيعون الحصول على البطاقة الإلكترونية.



وكان قد بين مدير عام مؤسسة المخابز مؤيد الرفاعي في تصريح سابق له أن قرار تخفيض مخصصات المعتمدين بنسبة 50 بالمئة لا يعني أن يقوم المعتمدون بتخفيض مخصصات المواطنين اليومية بنسبة 50 بالمئة، مضيفاً: يجب على كل معتمد إعطاء المواطن حصته كاملة من دون نقصان وفي حال عدم إعطائه مخصصاته كاملة باستطاعته تقديم شكوى ضده إلى مديرية التجارة الداخلية في المحافظة.



وأوضح الرفاعي أن الهدف من صدور القرار افتتاح كوات البيع في المخابز لفترات ولساعات أطول باعتبار أن هناك نسبة من المواطنين لم يحصلوا على مخصصاتهم خلال الفترة السابقة بسبب الازدحام الذي كان يحصل على المخابز عندما كانت فترة افتتاح كوات البيع ليست طويلة.

وأوضح أن هناك شكاوى كثيرة تصل من مواطنين تفيد بأن المعتمد يقوم ببيعهم ربطة الخبز بألف ليرة وهم يرغبون بشرائها من المخبز بسعر 200 ليرة وهذا مطلب محق لهم لذا تم زيادة ساعات افتتاح كوات البيع في المخابز

الوطن