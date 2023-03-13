مداهمات واقتحامات بالضفة جيش الاحتلال

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان





وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الفلسطينيين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.



وتركزت الاقتحامات في محافظات الخليل، وطولكرم، ورام الله، وبيت لحم، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، إذ أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.



واعتقلت قوات الاحتلال المحرر سعيد الشريدة من نابلس، ومحمد فتحي القرعاوي، وبراء فتحي القرعاوي من مخيم نور شمس، ونهاد حمدان من بيت سيرا، ومحمد أبو عواد من البيرة، وعبد المعطي الريماوي من بيت ريما غرب رام الله، والأسير المحرر صالح محمود شكارنة من نحالين، وعباس صدوق من مخيم عايدة قضاء بيت لحم.



وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة بيت كاحل قضاء الخليل طالت كل من: المحرر معين الزهور، والمحرر محمد العصافرة، وأسيد صبري الزهور، وموسى جهاد القواسمي، وأحمد محمد الحروب، وعماد الزهور.



ومن محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات متأخرة من الليل، 4 شبان.



وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن تلك القوات اعتقلت الشابين عبد الناصر أبو سنينة، وأحمد نجيب من البلدة القديمة، فيما اعتقلت الشاب إبراهيم درباس بعد ملاحقته والاعتداء عليه بالضرب في بلدة العيسوية، وشاب من بلدة حزما، لم تعرف هويته بعد، بعد مهاجمتهم مركبة كان يستقلها.



وفي نعلين قضاء رام الله، اندلعت مواجهات ليلية بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال.



وجاءت المواجهات بعد مسيرات نظمها أهالي البلدة باتجاه منزل منفذ عملية تل أبيب معتز الخواجا والشهيد سفيان الخواجا.



ودارت المواجهات عند المدخل الشرقي الرئيس للبلدة، حيث أشعل الشبان الإطارات المطاطية وأغلقوا الطرقات بالمتاريس ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات.



وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية والرصاص المعدني وأغلقوا مدخل البلدة، كما اعتدوا على الصحافيين ومنعوهم من الدخول، فيما أصيب الصحافي معتصم سقف الحيط بقنبلة غاز برأسه.



ونفذ فلسطينيون 11 عملا مقاوما بالضفة الغربية، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وتنوعت العمليات ما بين عمليتي إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، وإلقاء 3 زجاجات حارقة، ومفرقعات نارية.



ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" التصدي لثلاث اعتداءات للمستوطنين، وتحطيم مركبة تابعة لهم، إلى جانب اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 4 نقاط متفرقة بالضفة.



وقتل 8 جنود ومستوطنين إسرائيليين وأصيب 43 آخرين بجراح مختلفة، ضمن 1177 عملا مقاوما نفذها فلسطينيون في الضفة والقدس في شهر شباط /فبراير الماضي، وفق "معطى".