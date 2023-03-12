تقنية تمنحك فرصة التحدث مع الموتى

تسمح تقنية مبتكرة حديثا للعائلات التحدث مع أقاربهم وأحبائهم المتوفين، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن تقنية “EERIE AI” تمنح إمكانية التحدث مع الراحلين من خلال محادثات فيديو افتراضية.

ويمكن لهذه التقنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقليد الصوت وتعبيرات الوجه، ويتم استخدامها من جانب الخبراء في إنشاء نسخ افتراضية للأشخاص المتوفين.



ومن أجل أن تعمل هذه التقنية بشكل صحيح، ينبغي على الشخص المساعدة في إعدادها قبل وفاته، حيث يحتاج الشخص إلى قضاء سبع ساعات أمام الكاميرا حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من التعرف على الصوت والتحركات الخاصة بالشخص.

ووفقًا للتقارير، فإن هذه التقنية يمكن أن تكون مثالية لأولئك الذين يعانون من مرض عضال ويريدون أن يتذكرهم أقاربهم وأحبائهم وهم بصحة جيدة.

وتُكلف هذه الطريقة 1000 جنيه إسترليني أو 1200 دولار أمريكي في المرة.

وفي هذا الصدد، قال مطورو هذه التقنية إن بعض الأشخاص يمكن أن يفضلوا هذه التقنية، فيما قد يجدها البعض فكرة مزعجة.

وأضاف جوزيف مورفي، الباحث في شركة “DeepBrain AI” الكورية الجنوبية التي تقف وراء هذه التقنية، أن بعض الأشخاص يحبون فرصة العيش إلى الأبد بهذه الطريقة، لكن الكثير من الأشخاص يعتبرونها غير حقيقية.

وأوضح أن هناك العديد من الأشخاص أيضًا الذين يحبون مشاركة ذكرياتهم بعد رحيلهم ويريدون أن تتذكرهم عائلاتهم وهم في حالة جيدة.

