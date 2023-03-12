كشف ملابسات خطف طبيب حمصي و القبض على أحد الخاطفين

بتاريخ 6 /3 /2023 اعلم فرع الأمن الجنائي في حمص بخطف المدعو (عبد الحفيظ زيني) وهو طبيب قلبية في مشفى الرازي بحمص أثناء تلبيته لحالة إسعافية وهمية من قبل الخاطـ.ـفين الذين طلبوا فدية مالية قدرها (300.000.000) ثلاثمائة مليون ليرة سورية من ذويه لقاء تركه.

من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي بحمص وبمتابعة من قيادة شرطة حمص من معرفة الفاعلين وبتاريخ 11/ 3/ 2023 تم إلقاء القبض على أحد الخاطفين الرئيسين ويدعى ( حمد.أ) واثنتين من المتدخلين وهما ( نوفة . ا ) و( فوزة.أ) واللتان استدرجتا الطبيب بحجة اسعاف والدة الخاطفين.



وتم تحرير المدعو (عبدالحفيظ) من ضمن أحدى المزارع بقرية الفايزية بريف حمص ونقله إلى مشفى الرازي وتبين أن وضعه الصحي جيد .

وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بإقدامه على خطف الطبيب بالاشتراك مع شقيقيه (فايز وفداء) بقصد ابتزاز ذويه بمبالغ مالية لقاء اطلاق سراحه.

تم حجز مركبة ودراجتين ناريتين المستخدمين في الخطف.

ما زالت التحقيقات مستمرة والأبحاث جارية عن باقي المتورطين وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية

