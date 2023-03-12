قال وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” أن نحو 56 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من “تركيا” منذ وقوع زلزال 6 شباط.

وأضاف “أكار” في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول”. أن عودة بعض السوريين المتضررين من الزلزال في “تركيا”. إلى بلادهم جاءت بشكل طوعي وبملء إرادتهم. وتمت بالطرق القانونية من المعابر الحدودية وفق حديثه.

بدوره أعلن معبر “باب الهوى” الحدودي مع “تركيا”. والذي تسيطر عليه “جبهة النصرة”. أن عدد الوافدين إليه. في اليوم الخامس والعشرين من الإجازة المخصصة للسوريين من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك”. في الولايات التركية المنكوبة. بلغ 17666 مواطناً.

كما بلغ عدد الوافدين إلى معبر “جرابلس” الحدودي وفق صفحته الرسمية 14223 شخصاً من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة وحاملي الجنسية المزدوجة والخارجين طوعاً.، فيما ذكرت صفحة “معبر باب السلامة” على فايسبوك. أن العدد بلغ حتى أول أمس 11410 أشخاص. إضافة إلى 9153 شخصاً دخلوا عبر معبر “تل أبيض”

في حين ذكرت صفحة “معبر باب الهوى”. في 14 شباط الماضي. أنه تم دخول 1310 جثامين لسوريين قضوا في “تركيا” جراء الزلزال. فيما بلغ عدد ضحايا الكارثة في عموم الأراضي السورية. 5964 شخصاً بحسب إحصائية وزارة الصحة السورية. ومصادر طبية شمال غرب البلاد.