12-03-2023
مواطن طرطوسي يحتجز طليقته
أقدم على احتجاز طليقته وتكبيلها .. وفرع الأمن الجنائي في طرطوس يلقي القبض عليه ويعثر على قطع أثرية في منزله
ادعت إحدى المواطنات إلى فرع الأمن الجنائي في طرطوس بإقدام طليقها المدعو (ساهر . ع) على احتجازها في منزله وتكبيلها بسبب وجود خلافات فيما بينهما.
وبعد التحري قام فرع الأمن الجنائي في طرطوس بإلقاء القبض على المشكو منه ، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على احتجاز طليقته وتكبيلها بسبب خلافات شخصية، وبتحري منزله عثر فيه على عدد من القطع الأثرية وبالكشف عليها من قبل مديرية الآثار والمتاحف بطرطوس تبين أنها أثرية وتعود للعهد الروماني، ومازالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع المتورطين معه في القضية، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.
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