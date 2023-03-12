وصول ناقلتي غاز منزلي إلى ميناء بانياس

أكد مصدر في مدينة بانياس وصول ناقلتي غاز منزلي إلى مصب الميناء النفطي، حيث يتم العمل على إفراغ حمولتهما البالغة 5000 طناً.

وأكد المصدر أن استمرار ورود نواقل الغاز والنفط تباعاً إلى ميناء بانياس النفطي يؤدي إلى تحسن واقع المشتقات النفطية والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية، وبالتالي تقليص

زمن وصول رسائل البنزين والغاز.



وكانت وصلت ناقلتا نفط منتصف شباط الماضي إلى مصب بانياس النفطي، إلى جانب ناقلة نفط خام.

اثر برس