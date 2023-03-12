ارتفاع الذهب محلياً 12 ألف ليرة

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم 12 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 عن السعر الذي استقر عليه منذ الثاني من شهر آذار الجاري، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير، حيث وصل إلى 1868 دولاراً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 381 ألف ليرة وسعر شراء 380 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 326 ألف و571 ليرة وشراء 325 ألف و571 ليرة.

كما حددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 14 مليوناً و240 ألف ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و300 ألف ليرة.

وكانت أسعار الذهب استقرت في السوق المحلية منذ الثاني من الشهر الحالي بالنسبة للغرام عيار 21 على 369 ألف ليرة سعر مبيع و368 ألف ليرة سعر شراء، وبالنسبة للغرام عيار 18 كان قد استقر سعر المبيع على 316 ألف و286 ليرة وسعر الشراء على 315 ألف و286 ليرة.