الزلزال يعيد ٦٣ ألف لاجئ سوري من تركيا

تواصلت عملية عودة اللاجئين السوريين من تركيا، وذلك بمعدل نحو ألف شخص يومياً، خلال الأيام الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي بعد حدوث الزلزال في السادس من الشهر الماضي حتى أول من أمس أكثر من 63 ألف شخص.

وذكرت مواقع، أمس أن "المديرية العامة للجمارك" التابعة لـ"الحكومة المؤقتة" التابعة ل "الائتلاف" أصدرت إحصائية بأعداد السوريين العائدين في "إجازة الزلزال" عبر المعابر التي تسيطر عليها حتى تاريخ الأربعاء الماضي.

وأوضحت الإحصائية أنه تمت عودة 40602 شخص من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك)، و2639 من حاملي الجنسية التركية، و2320 عائداً طوعياً.

وأعلن معبر باب الهوى، الذي تسيطر عليه فصائل أنقرة، ويصدر إحصائياته بشكل منفصل، أمس أن عدد الوافدين في اليوم الـ24 من الإجازة المخصصة للسوريين من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة في الولايات التركية المن.كوبة، بلغ 17.487 مواطناً.

وبجمع الإحصائيتين، بلغ عدد السوريين العائدين إلى بلادهم في ما باتت تعرف بـ"إجازة الزلزال"، 63 ألفاً و48 شخصاً.

ومنحت إدارة الهجرة التركية اللاجئين السوريين من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك) القادمين من الولايات التركية المنكوبة من الزلزال، إجازات استثنائية لزيارة بلدهم، تتراوح بين شهر وستة أشهر .

وفي 28 من الشهر الماضي أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عودة نحو 42 ألف سوري إلى بلدهم من تلقاء أنفسهم عقب الزلزال.