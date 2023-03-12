الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على حماة
تصدت الدفاعات الجوية في ساعة مبكرة اليوم الأحد، لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى ، العدوان الإسرائيلي على محيط مدينة مصياف من الجهة الغربية.
وأضاف المصدر أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في محيط مدينة مصياف بريف حماة الغرب".
وأكد مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 7:15 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
وبدأت الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية قرب الساعة السابعة وعشر دقائق، بالتصدي لصواريخ إسرائيلية حاولت الوصول إلى منطقة (حار عبّاس) بالقرب من منطقة (وادي العيون) السياحية.
وبدوره في طرطوس سمعت أصوات الانفجارات في سماء المدينة الساحلية السورية وريفها، ناجمة عن الاندفاعة الأولية للصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها الدفاعات الجوية للتصدي للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف المنطقة الوسطى في سوريا.
واندلع حريق كبير في إحدى غابات جبال مصياف الغربية جراء سقوط الصواريخ الإسرائيلية.
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