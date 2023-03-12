مظاهرة في التشيك احتجاجاً على دعم نظام كييف

12-03-2023

مظاهرة في التشيك احتجاجاً على دعم نظام كييف

تظاهر الآلاف وسط العاصمة التشيكية براغ اليوم احتجاجاً على سياسات حكومة بلادهم الداعمة بالأسلحة للنظام الأوكراني وارتفاع أسعار الطاقة في البلاد.


وردد المشاركون شعارات “أوقفوا الحرب أوقفوا الناتو” وأخرى تدعو الحكومة إلى الاستقالة.


وأكد السياسي التشيكي المحامي يندرجيخ رايخل منظم المظاهرة ورئيس حزب الحق واحترام القانون “أن إفقار جمهورية التشيك يرجع أساساً إلى سياسة الطاقة المدمرة للذات في الاتحاد الأوروبي، والتي تروج لها وتدعمها الحكومة التشيكية دون التفكير بمصالح البلاد والشعب”، محملاً السياسات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
كما دعا رايخل حكومة بلاده إلى التوقف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، والعمل على تنظيم مؤتمر للسلام في التشيك لوقف الحرب في أوكرانيا.

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