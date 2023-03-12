على السوريين أن يستّعدوا.. منخفض جوي قادم في هذا الموعد ؟!

كشف المتنبئ الجوي شادي جاويش عن قدوم منخفض جوي على البلاد، يبدأ تأثيره ليل الأحد على المناطق الساحلية، ويمتد ليل الإثنين إلى المناطق الداخلية، ويستمر تقريباً حتى نهاية الأسبوع، وتكون ذروته يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال جاويش: “من المتّوقع حصول زخات رعدية من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحياناً، إضافة الى انخفاض ملموس على درحات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء، لتصبح أدنى من معدلاتها المعتادة بحوالي 3 حتى 5 درجات مئوية”.

وحسب ، المنخفض ناتج عن اندفاع كتلة هوائية باردة في الطبقات العالية من الجو، الى وسط وشرق المتوسط، والتي تترافق مع تيارات رطبة من الجنوب عبر العروض شبه المدارية.

وحذّر المتنبئ الجوي من تشكل السيول نتيحة غزارة الهطولات المطرية، تحديداً يوم الثلاثاء وصباح الأربعاء، خاصة في المناطق الشرقية والبادية.