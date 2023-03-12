ماهي حقيقة الجسم المتوّهج في سماء طرطوس?

تناقلت عدة صفحات ومواقع إخبارية السبت مقطع فيديو لـ "جسم غريب متوهج" في سماء طرطوس.

وأظهرت اللقطات جسماً متوهجاً يميل لونه إلى الأحمر المتلهب في سماء طرطوس، وذكر آخرون أنه تمت مشاهدته في سماء مدينة اللاذقية أيضاً.

وانتهزت صفحات الفرصة لإثارة الهلع عند الكثيرين، ما دفع بعض السكان للنزول إلى الشوارع.

وتحدثت مواقع إعلامية عن الجسم الغريب، ناقلة عن صفحة حساب باسم "الفلكية العربية السورية"، بأن «مصدر الضوء هو شعلة مصانع أو شعلة باخرة انعكست على ذرات الماء المتبلورة في الغيوم وشكلت هذا الجسم».

وأشارت الصفحة إلى أنها «ظاهرة طبيعية سببها أعمال بشرية تحدث في سماء العديد من الدول».

ووسط تفسيرات اقتربت من الخيال، انتشر فيديو لشبان وهم يضيئون فانوساً، تمّ اطلاقه للطيران من خلال إشعال النار داخل علبة تقع في أسفله.

وأكد الفيديو أن الجسم المتوهج الذي شوهد في السماء ما هو إلا فانوس مضيء أطلقه شبان للتسلية.

والفانوس الطائر هو عبارة عن كيس رقيق من الورق فيه فتحة من الأسفل، حيث تضاء شعلة صغيرة كفيلة بإرسال الغازات الساخنة لتعبئة الكيس ما يعطيه قوة دفع للارتفاع نحو السماء، ويشكل تبعا لذلك فانوس مضيئاً طائراً.

وكالات