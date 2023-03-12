نفوق أكبر حوت قاتل في العالم

نفقت في حديقة “مارينلاند” الترفيهية بإقليم أونتاريو الكندي، مساء الامس أنثى الحوت “كيسكا” آخر وأكبر حوت قاتل في العالم عن عمر 47 عاماً.

وقال مسؤولو الحديقة، بحسب وسائل إعلام محلية، أنه “تم إجراء تشريح للحوت النافقة من قبل متخصصين وكانت تدهورت صحتها بشكل حاد قبل نفوقها”.

وتابع مسؤولو الحديقة أن “فريق رعاية الثدييات البحرية والخبراء بذلوا قصارى جهدهم لتوفير سبل الراحة لأنثى الحوت وسيحزنون على فقدانها”.

يذكر أنه تم اصطياد “كيسكا” وهي صغيرة في مياه آيسلندا عام 1979، ووضعت في الحديقة الترفيهية القريبة من شلالات نياغارا.

وكالات