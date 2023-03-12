12-03-2023
القبض على ثلاثة أشخاص يقومون بترويج وتعاطي المواد المخدرة
في إطار ملاحقة المتعاطين والمروجين للموiاد المخدiرة تمكن فرع مكافحة المخدiرات بدمشق من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في محلتي نهر عيشة والميدان يقومون بترويج وتعاطي المواد المخدiرة وضبط بحوزتهم ما يقارب ( 2 ) كيلو غرام من مادة الحشiيش المخدر، وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بتعاطي وترويج المواد المخدiرة ضمن مدينة دمشق وريفها بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين جاري البحث عنهم.
نُظم الضبط اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.
وزارة الداخلية
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