الصحة تطلق غداً حملة التلقيح الوطنية لمتابعة الأطفال المتسربين

تطلق وزارة الصحة غداً حملة أيام التلقيح الوطنية لمتابعة الأطفال المتسربين من التلقيح من عمر يوم حتى 5 سنوات، وتستمر لغاية الـ 16 من الشهر الجاري.

وتنفذ الحملة وفق مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة رزان الطرابيشي في 968 مركزاً صحياً ثابتاً، و63 محدثاً، وعبر 813 فريقاً جوالاً يغطي مختلف المحافظات.

وأشارت الطرابيشي إلى أنه يشارك في الحملة 9492 عاملاً صحياً، وتستهدف تقييم الحالة التلقيحية لأكثر من مليونين ونصف مليون طفل في مختلف المحافظات، مؤكدة أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير متطلبات الحملة، والوصول إلى الأطفال المستهدفين عبر توزيع اللقاحات على جميع المحافظات والمناطق.

وأوضحت الطرابيشي أن اللقاح متوافر وآمن ومجاني وفعال وموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، ولا تمنع الأعراض الشائعة مثل الرشح أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط من التلقيح، داعية الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم للمراكز الصحية أو الفرق الجوالة لتقييم حالتهم التلقيحية وإعطائهم لقاحاتهم المستحقة وتزويدهم ببطاقات لقاح في حال عدم وجودها.