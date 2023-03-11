دولة سكانها ثلث أثرياء العالم وتعتبر الأكثر أمناً في أوروبا

بينما يسيطر الفقر والخوف في أماكن مختلفة في العالم اليوم، اشتهرت بعض الدول بثرائها وأمانها.



ولكن الغريب في الأمر ، أن دفاع موناكو العسكري يقع على عاتق فرنسا، فهي لا تمتلك قوات بحرية أو جوية خاصة بها، وقد أعلنت استقلالها.

لكنها تمتلك واحدة من أكبر قوات ال حول العالم على أساس نصيب كل فرد وكل منطقة من عدد قوات ال، وتضم ال التابعة للإمارة وحدة خاصة تقوم بدوريات في زوارق خاصة لمراقبة الشواطئ.0

هناك أيضاً قوة عسكرية صغيرة، تقوم على الحراسة الشخصية للأمير وقصر الأسرة الحاكمة في موناكو، وتتضمن 116 ضابطاً من السكان المحليين الذين يتلقون التدريبات في ال الفرنسي.

في الواقع إن موناكو ليست دولة بالمعنى الحرفي للكلمة، لكنها عبارة عن إمارة ذات سيادة، تحدها فرنسا من 3 جهات، وعدد سكانها 38300 نسمة، منهم 9326 فقط من السكان الأصليين أما الباقي من جنسيات أخرى مثل: فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، سويسرا، ألمانيا، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد في موناكو 165,420 دولارًا، وهو ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي في العالم.

ويقدر عدد المليونيرات بها بثلث السكان، ما يجعل سكان موناكو من أكثر أثرياء العالم.

أما بالنسبة لأسعار العقارات هناك، فهي باهظة للغاية إذ وصل متوسط سعر الملكية عام 2017 إلى 5.2 مليون دولار، ما يعني أن شخصاً يعيش تحت خط الفقر لن يجد مكاناً يقيم فيه في موناكو.

لدرجة أن من يعمل في قطاعها الخاص ويتقاضى راتباً قليلاً يضطر للعيش خارجها في فرنسا أو إيطاليا وتبلغ نسبة هؤلاء حوالي 75% ويستقلون المواصلات يومياً للوصول إلى أشغالهم في موناكو.

ما يميز موناكو، البرامج الاجتماعية القوية والتعليم المجاني وأنظمة الرعاية الصحية، فضلاً عن طقسها المميز إذ تسطع الشمس فيها 300 يوم خلال السنة ما يجذب العائلات الثرية للإقامة هناك، خاصة أنه لا يوجد ضريبة دخل.

ومن أبرز المناطق في موناكو، مونت كارلو التي تتضمن 5 فنادق 5 نجوم وسيارات فارهة ومحلات راقية في مركز Métropole Shopping التجاري بالإضافة إلى Casino de Monte-Carlo الشهير.

إن شوارع موناكو نظيفة للغاية لدرجة أن وجود القمامة فيها هي ظاهرة نادرة قد تستحق أن يتم تصويرها، بالإضافة إلى أنها خالية تمامًا من وجود المشردين أو ما شابه.

وبالنسبة للإقامة في فنادق موناكو المترفة مثل: Hotel Hermitage وHotel de Paris و Hotel Metropolek، فلن تجد غرفة سعر الإقامة فيها أقل من 400 دولار في الليلة الواحدة وتكلفة الأجنحة الفندقية تصل لآلاف الدولارات، فمثلاً تبلغ تكلفة الإقامة لمدة ليلة واحدة في جناح Princess Grace بفندق باريس 43 ألف دولار.

هذا بخلاف مدينة نيس الفرنسية التي تبتعد نحو 20 دقيقة فقط عن موناكو بالقطار، فتبلغ تكلفة ستوديو 395 دولار في 4 ليال أو أقل من 100 دولار في الليلة.

وتتبع موناكو معايير أمن صارمة لدرجة أنه يطلق عليها: الميل المربع الأكثر أمناً في أوروبا، حيث يتولى كل ضابط هناك مسؤولية 100 مواطن، ما يجعلها الأعلى كثافة شرطية في أوروبا حتى الآن، بالإضافة إلى نظام المراقبة بالكاميرات المصمم بالمدينة بالكامل على مدار 24 ساعة.

إن ميزة الأمان تعد من أكثر الميّزات أهمية في جذب الأشخاص للسكن في أي مكان حول العالم، وربما يكون سبباً رئيسياً في تقدم موناكو عالمياً.