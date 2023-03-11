الإعلام الإسرائيلي: الهجمات على سوريا تتم بمعدل مرة كل أسبوع وروسيا على علم بها

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في تقرير جديد لها أن الضربات الجوية في سوريا، وصلت إلى ما يقرب من 50 ضربة في العام، أي بمعدل هجمة كل أسبوع بعد أن كانت نحو 3 هجمات في عام 2013، وأن القوات الروسية الموجودة بالمنطقة على علم بها ولم تستخدم ضدهم صواريخ s300 أو s400 مطلقاً.

وبمناسبة مرور 10 سنوات على أولى الضربات الجوية في سوريا، نشر موقع mako التابع للقناة 12 الإسرائيلية تقريراً مطولاً أوضح فيه شهادات بعض الطيارين الذين شاركوا بالعمليات الجوية في سوريا.

وقالت القناة الضربات الجوية منذ نهاية كانون الثاني 2013 قد زادت بشكل كبير ووصلت في الوقت الحالي إلى أكثر من 50 غارة سنوياً، بحسب رئيس الأركان السابق “أفيف كوخافي”.

واعتبر “باميل” أنه بعد وصول الروس كان الخطر على طائراتهم لا يزال ضئيلًا، على الرغم من أن موسكو أحضرت منظومة صواريخ متطورة إلى المنطقة لكن لم يتم استخدامها مطلقاً أثناء الهجمات.

ولدى سؤاله عن هل حدثت مواجهات بين طائرات إسرائيلية وروسية؟

قال الكولونيل إن هناك حالات كان فيه الطرفان بنفس المنطقة لكنهم ظلوا على مسافة ولم يتم حدوث أي احتكاك في إشارة إلى علم القوات الروسية بالهجمات الجوية، مؤكداً أن الروس لم يقوموا بمنعهم من تنفيذ المهمة.

وحول الهجمات الجوية العام الماضي بين الموقع أنه خلال عام 2022 نفذت إسرائيل 32 هجوماً على سوريا, أي بزيادة 7 بالمئة عن عام 2021، كما إن الغالبية العظمى من هذه الهجمات كانت في العاصمة دمشق ومحيطها.

وكالات