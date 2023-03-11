أسلحـة إيرانية حديثة تدخل سوريا

أدخلت إيران إلى سوريا أسلحة حديثة، بينها صواريخ وطائرات مسيرة وأجهزة متطورة, بحسب مصادر اعلامية إيرانية.

ونشر موقع “توندار” الإيراني، في تغريدة على التويتر، صورا تظهر رادار رصد جوي، يسمى “مطلع الفجر”، قال إنه أدخل إلى سوريا لحماية القوات الإيرانية المنتشرة في الأراضي السورية.

وكانت أعلنت وكالة “إرنا” الرسمية الإيرانية بداية الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق تزوّد طهران بموجبه قوات الجيش السوري الدفاع الجوي “15 خُرداد”، لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.



وذكرت الوكالة الإيرانية أن “الهجمات المتتالية من قاذفات النظام الصهيوني، وفشل أنظمة الدفاع الروسية إس-300 وإس-400 المتمركزة في سوريا، في التعامل معها، دفعت السلطات العسكرية السورية، إلى شراء نظام الدفاع الجوي الإيراني (15 خرداد)”.

وجرى الاتفاق خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها قادة القوات الجوية السورية إلى إيران، واجتماعهم مع وزير الدفاع الإيراني وكبار القادة العسكريين، والتي جاءت بعد الهجمات الإسرائيلية صباح يوم 19 فبراير/شباط.

وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا خلال السنوات الماضية، وتقول إن الهدف منها منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.

وامتدت هذه الغارات منذ العام الماضي إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأدت إلى توقف تشغيلهما في بعض الأحيان.