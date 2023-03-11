مقاطعة لينينغراد تعلن عن رغبتها بتطوير العلاقات مع سوريا

أعلنت سلطات مقاطعة لينينغراد عن رغبتها بتعزيز العلاقات مع سوريا على المستوى الإقليمي.

وصرح حاكم المقاطعة ألكسندر دروزدينكو بعد لقاء مع القنصل الفخري للجمهورية العربية في سان بطرسبورغ غازي ملاذ، أن المقاطعة لديها مقترحات للتعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وكذلك في تطوير العلاقات التجارية.

قال دروزدينكو: “نحن على استعداد للمشاركة في مشاريع استثمارية على أراضي الجمهورية العربية السورية من خلال شركات لينينغراد. بالإضافة إلى ذلك، نخطط لتنظيم تواصل أوثق بين شباب دولنا بمساعدتكم. نستضيف منتديات مثل Ladoga و Alexander Nevsky حيث ندعو ممثلين عن المنظمات الشبابية ومستعدون أيضًا لتقديم دعم شامل في مجال التعليم ودعوة الطلاب السوريين للدراسة في جامعة بوشكين لينينغراد الحكومية”.



كما وأعرب دروزدينكو عن تعازيه ودعمه للشعب السوري المتضرر من الزلزال. وشاركت لينينغراد في جمع المساعدات – وتم إرسال أكثر من طنين من المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وتم جمع مساعدات للسوريين من قبل متطوعين من المقاطعة والشباب والمنظمات العامة ونشطاء جمعيتي “متطوعوا لينينغراد” و”حركة نحن معا”