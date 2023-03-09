السيد نصر الله: المقاومة لن تستسلم أو تخضع لأحد

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة الوطنية اللبنانية واجهت وقاومت وصنعت انتصارات كبيرة ضد العدو الإسرائيلي، وفرضت معادلة أنها قادرة على هزيمته، مشدداً على أنها لن تستسلم ولن تخضع لأحد، ولا يمكن أن تهتز إرادتها على الإطلاق.

وقال السيد نصر الله في كلمة اليوم: المقاومة هي الأمل وأكثر ما نحتاج إليه اليوم روح الأمل، فعندما اجتاح العدو الإسرائيلي لبنان عمل على بث اليأس الذي له نتائج سياسية واجتماعية خطيرة، لكن المقاومة استمرت في عام 2000 بهذا الأمل، وفي عام 2006 صمدت بالأمل، مشيراً إلى أنه بفعل الأمل والمقاومة سقط مشروعا الشرق الأوسط الجديد والولايات المتحدة في العراق.

وأوضح السيد نصر الله أنه فيما مضى وبهدف تعزيز اليأس لدى اللبنانيين، استخدم العدو مختلف الوسائل من قتل ومجازر وتهجير وهدم للمنازل، وقال: لكل من يهددنا بالقتل وبالحرب العسكرية والتجويع، نؤكد له أنه لا يمكن أن نشعر بالضعف أو الوهن ولو قتلتم نساءنا وأطفالنا ورجالنا فثقتنا كبيرة بأنفسنا وبمقاومتنا.

وأشار السيد نصر الله إلى أنه في الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان يجب أن تكون الرسالة الأساسية عدم اليأس لأن نتيجته الاستسلام، مؤكداً أن واشنطن شريكة بالفساد في لبنان، حيث تمنع وضع الودائع في بنوكه وتمنع الاستثمار والمساعدات، والمطلوب الاستسلام لكننا نقول: لا تتوقعوا منا استسلاما ولا انصياعاً.

