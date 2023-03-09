غيوم ألتوكوملس تظهر في سماء دمشق.. ماذا تعني؟

تشكلت في اليومين الماضيين غيوم “ألتوكوملس” في سماء دمشق تُعرف بـ “السحب الركامي المتوسط”، وتظهر كخيوط متعرجة متلاصقة يرمز لها برمز الصحراء السماوية.

وأوضح رئيس مركز التنبؤ في الأرصاد الجوية شادي جاويش أن الاسم العلمي لهذه السحب هو Altocumulus ويرمز لها بالرمز AC وهي عبارة عن قطعة أو صفحة أو طبقة مظللة من السحب لونها أبيض أو رمادي أو خليط منهما؛ وتتكون من رقائق أو كتل كروية أو لفافات تأخذ أحياناً بعض أجزائها مظهراً ليفياً أو تنتشر على وجه غير محدد المعالم، وقد تندمج هذه المكونات مع بعضها أو يظل كل منها قائماً بذاته ويتراوح عادة العرض الظاهري لمعظم العناصر الصغيرة من هذه المكونات بين درجة واحدة وخمس درجات.



وبيّن جاويش أن السحب الركامي المتوسط ترتبط عموماً بالطقس المستقر وتظهر عادةً باللون الأبيض أو الرمادي مع التظليل.

وقال: “السحب الركامي المتوسط هي طبقات صغيرة متوسطة المستوى أو بقع من السحب، تسمى السحابة الصغيرة، وتوجد بشكل شائع في شكل كتل مستديرة؛ ومع ذلك، هناك عدد من أنواع السحب الركامية الخفيفة، ما يعني أنها يمكن أن تظهر في مجموعة من الأشكال، وتتكون السحب ركامية من مزيج من الثلج والماء، مما يمنحها مظهراً أثيرياً أكثر بقليل من الركام المنخفض الكبير والناعم”.



وعن كيفية تشكل السحب المرتفعة، قال جاويش : “يُمكن أن تتكون السحب الركامية المتوسطة بطرق عدة، منها (تفكك altostratus، أو رفع الجيوب الهوائية الرطبة التي يتم تبريدها بالاضطراب الخفيف وتضاريس جبلية تنتج موجات جوية يمكن أن تتكون منها السحب)، ويُمكن أن يساعد وجود التظليل في معرفة الفرق بين سحب ركامية متوسطة وسحب ركامية وسحب مرتفعة بيضاء وصغيرة الحجم، ولكن يمكن أن تكون السحب البيضاء أو الرمادية مع جوانب مظللة”.

وتابع جاويش: “غالباً ما تتكون السحب المرتفعة في الطقس المستقر من قطرات، ولكنها قد تحتوي أيضاً على بلورات ثلجية، ومن النادر هطول الأمطار من هذه السحب، ولكن حتى لو سقط المطر، فإنه لا يصل إلى الأرض، ويمكن رؤية هذا الترسيب على شكل فيرغا، حيث يتم تبخر المطر قبل وصوله إلى السطح”.



وعن أنواع هذه السحب، قال جاويش : “تعد سحب الركامية المتوسطة من أكثر أنواع السحب تنوعاً ولها عدد من الأنواع المختلفة، وهي: (سحب ركامية متوسطة طبقية الشكل، سحب ركامية عدسية، سحب ركامية متوسطة، سحب ركامية متوسطة الندف)”.

وعن الأحوال الجوية المتوقعة في اليومين المقبلين والأسبوع القادم، بيّن رئيس مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية شادي جاويش، أن الطقس سيميل إلى الاستقرار في اليومين المقبلين الجمعة والسبت والفرصة تبقى مهيأة لهطول الأمطار اليوم الأربعاء في مناطق متفرقة وغداً في الساحل”.

وكان جاويش قد توقع في حديثه مع ، أن تشهد البلاد الأسبوع المقبل منخفضاً جوياً، يبدأ الأحد ويستمر حتى نهاية الأسبوع، ويكون عاماً وشاملاً لكل المناطق.

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