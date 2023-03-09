وزارة الداخلية تُعلن عن فرص تطويع لدراسة التمريض أو القبالة

أعلنت وزارة الداخلية عن رغبتها في تطويع عدد من الشبان والشابات السوريين بجهاز قوى الأمن الداخلي بصفة (شرطيين أفراد)، لدراسة التمريض أو القبالة، لصالح إدارة الخدمات الطبية وفروعها بالمحافظات ومشافي الشرطة، بحسب ما ذكرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

وأوضحت الوزارة، أن “الناجحين يخضعون لدورة تدريبية مدتها 6 أشهر في كلية الشرطة بدمشق بالنسبة للذكور، وبمدرسة الشرطة النسائية بدمشق بالنسبة للإناث، وبعد اجتيازهم فترة المران بنجاح يمنح خريجو الدورة رتبة شرطي درجة أولى”.

وذكرت الداخلية، أنه “على الراغبين بالتطوع الحضور إلى مبنى كلية الشرطة بدمشق، عند الساعة التاسعة من تاريخ 26 آذار الجاري، مصطحبين معهم البطاقات الشخصية وصورة مصدقة عن الشهادة، ودفتر خدمة العلم بالنسبة للذكور، حيث تجرى الفحوص الطبية والثقافية والمقابلة”.

الجدير ذكره أن الوزارة حددت عدد من الشروط للقبول، كأن لا يقل العمر عن /18/ عاماً ولا يزيد عن /26/ عاماً بتاريخ التقدّم للتطوع، وغيرها من الشروط الواردة في نص الإعلان، والمنشور على صفحة الوزارة الرسمية.

