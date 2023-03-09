مرض جديد يصيب الطيور البحرية

اكتشف العلماء إصابة الطيور البحرية بمرض جديد، لا تسببه البكتيريا والفيروسات، بل دقائق اللدائن التي تسبب التهابات مختلفة في الجهاز الهضمي لهذه الطيور.

وأشارت مجلة Journal of Hazardous Materials إلى أن “هذه الالتهابات مع مرور الوقت تسبب ندبا وتشوهات في الأنسجة، ما يؤثر في نمو وتطور الطيور وجهازها الهضمي وبالطبع في بقائها على قيد الحياة”.

وذكرت دراسة في هذا المجال، أثبت الباحثون خلالها أن “تناول دقائق اللدائن يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للجهاز الهضمي للكائنات البحرية”.

وأفادت الأبحاث أن “مياه البحار حاليا مملوءة بدقائق اللدائن والطيور البحرية تبتلع النفايات العائمة لاعتقادها أنها أسماك”.

ولفت الباحثون، إلى أن “هذه الدقائق اكتشفت لدى طائر النوء السميك المنقار، ولكن حجم تلوث البحار بدقائق اللدائن يعني أن هذا المرض قد يكون أكثر انتشارا”.

يشار إلى أن “هذا الاكتشاف له آثار على صحة البشر أيضا، خاصة بعد أن اتضح أن الإنسان يبتلع ما يعادل بطاقة بلاستيكية أسبوعيا”، بحسب الباحثين.

RT