علماء أستراليون يكتشفون طريقة لتحويل الهواء إلى كهرباء

اكتشف علماء أستراليون إنزيما يحول الهواء إلى كهرباء، ما قد يؤدي إلى فتح مصدر غير محدود تقريبا من الطاقة النظيفة.

ووجد فريق جامعة موناش في ملبورن بأستراليا أن “إنزيما مستهلكا للهيدروجين من بكتيريا التربة الشائعة، كان قادرا على توليد تيار كهربائي باستخدام الغلاف الجوي كمصدر للطاقة”.

وقال الفريق: “البكتيريا يمكنها استخدام أثر الهيدروجين الموجود في الهواء كمصدر للطاقة يساعدها على النمو والبقاء”.

“ويعمل هذا الاكتشاف بمثابة بطارية طبيعية تنتج تيارا كهربائيا مستداما من الهواء أو الهيدروجين المضاف”.

وذكرت الورقة البحثية المنشورة في مجلة Nature أن ” العلماء الذين يدرسون البكتيريا المسؤولة عن مرض السل والجذام، تمكنوا من استخراج الإنزيم المسؤول عن استخدام الهيدروجين الجوي من بكتيريا التربة تسمى (المتفطرة اللخنية)”.

وأظهر الفريق أن “الأنزيم على عكس جميع الإنزيمات والمحفزات الكيميائية المعروفة الأخرى، فإنه يستهلك الهيدروجين أقل من مستوياته في الغلاف الجوي، أي أقل من 0.00005% من الهواء الذي نتنفسه”.

وكشفت التجارب عن إمكانية تخزين الأنزيم المنقى لفترات طويلة في درجات حرارة التجمد أو تسخينه إلى 80 درجة مئوية (176 درجة فهرنهايت) دون أن يفقد قدرته على توليد الكهرباء.

يشار إلى أن البكتيريا التي تنتج إنزيمات مثل Huc شائعة ويمكن زرعها بكميات كبيرة، ما يعني أنه يمكننا الوصول إلى مصدر مستدام للإنزيم.



إندبندنت