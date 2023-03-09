التعليم العالي تعدل مواعيد التقويم الجامعي للفصل الثاني للجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تعديل مواعيد التقويم الجامعي للفصل الثاني من العام الدراسي 2022 / 2023 في المرحلة الجامعية الأولى ودبلوم التأهيل التربوي في الجامعات.

وأصدر مجلس التعليم العالي، الخميس، قرارا خاص بدوام الجامعات في المناطق المنكوبة وغير المنكوبة.

وجاء في القرار: “بناء على مداولات مجلس التعليم العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/3/2023 حول استمرار الجامعات في المناطق المنكوبة بتقديم امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022 – 2023”.

وأضاف المجلس: “بدء الفصل الدراسي الثاني في جامعات دمشق – البعث – الفرات، الأحد 26 آذار الجاري، أما في حلب – تشرين – حماة – طرطوس، الأحد 2 نيسان القادم”.

وأردف المجلس: “انتهاء الفصل الدراسي الثاني، الخميس 22 حزيران القادم، وبدء الدورة الامتحانية الفعلية الثانية، الأحد 2 تموز القادم، ونهايتها، الخميس 3 آب القادم”.

وأفاد المجلس أن “آخر موعد لإعلان نتائج الدورة الفصلية الثانية، الخميس 17 آب القادم، بينما بدء الامتحان التكميلي، الأحد 27 أيلول القادم، ونهايته في 7 من ذات الشهر”.

يشار إلى أن “آخر موعد لإعلان نتائج الامتحان التكميلي، الخميس 14 أيلول القادم”، بحسب المجلس.

وكلف المجلس الجامعات بوضع برنامج تدريسي مكثف للطلاب من أجل تقديم المادة العلمية المطلوبة للمقرر، ولاسيما الذي يحوي على جزء عملي وإجراء الامتحانات العملية بالوقت المناسب.

يشار إلى أنه بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في السادس من شباط أصدرت وزارة التعليم والبحث العلمي قراراً بتأجيل الامتحانات للجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وبما فيها السنة التحضيرية.

