مطار حلب الدولي يعود للخدمة مجدداً

عاد مطار حلب الدولي إلى الخدمة من جديد بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان “الإسرائيلي” الذي استهدفه فجر الثلاثاء الماضي.

وأعلنت وزارة النقل عن استئناف حركة النقل الجوي عبر المطار اعتباراً من الجمعة 10 آذار الجاري، الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي.

وأضافت الوزارة في بيانها “أنجزت كوادرنا في المؤسسة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركاتنا الوطنية إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان” الإسرائيلي ” الذي استهدف المطار فجر الثلاثاء الماضي، وعليه تقرر استئناف حركة النقل عبرالمطار”.

و”دعت الوزارة النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار لإعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة، إضافةً لاستعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال على مدار الساعة.”

وكانت وصفت وزارة الخارجية والمغتربين العدوان بأنه جريمة مزدوجة كونه من جهة استهدف مطاراً مدنياً، ومن جهة أخرى استهدف إحدى القنوات الأساسية لوصول المساعدات الإنسانية من داخل وخارج سوريا إلى ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب المنطقة بتاريخ 6 شباط الماضي.

يذكر أن الكيان “الإسرائيلي” استهدف فجر الثلاثاء الماضي مطار حلب الدولي ما تسبب في خروجه عن الخدمة.