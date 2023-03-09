7 أعمال عربية مشتركة في الموسم الرمضاني

اكتملت قائمة المسلسلات العربية المشتركة، والتي ستنافس في الموسم الرمضاني على المحطات والمنصات العربية، بعد أن أعلنت شركات الانتاج عن “تيزرات” أعمالها المنافسة.

وبثت منصة “شاهد” وقناة “LBCI” الاعلانات الترويجية لمسلسل “النار بالنار” تأليف رامي كوسا وإخراج محمد عبد العزيز، ومن بطولة عابد فهد، كاريس بشار، وجورج خباز، ويسلط العمل الضوء على علاقة بيروت والشام، كما يتناول قضية النازحين السوريين في لبنان، وهو من انتاج “الصباح” اللبنانية.

ويستمر مسلسل “للموت 3” بجزئه الثالث، متابعاً قصة الأختين ماغي أبو غصن ودانييلا رحمة بحبكة جديدة مع دخول شخصيات جديدة للمسلسل كالممثل مهيار خضور ويامن الحجلي، وهو من انتاج “إيغل فيلمز” وتأليف نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، ويعرض على “mtv”.

وتعيد شركة الصباح نجاح ثنائية قصي خولي ونادين نسيب نجيب عبر مسلسل “وأخيراً”، من تأليف بلال شحادات وإخراج أسامة الناصر، وتدور قصة العمل حول قصة حب بين “خيال” التي لا تمتلك أوراقاً ثبوتية وبين “ياقوت” السجين السابق، ويعرض على قناة “mbc” دراما.

ومازالت أخبار المسلسل المثير للجدل “معاوية” تتضارب مابين عرضه أو عدم عرضه، بسبب موضوعه الجدلي، وهو من انتاج مجموعة “mbc”، وهو من كتابة مجموعة كتابو إخراج طارق العريان، ومن بطولة لجين اسماعيل بدور معاوية، مع أيمن زيدان، سامر المصري، راشد الشمراني وآخرين.

وتتناول أحداث المسلسل المشترك “ليلة السقوط”، الموصل إبان سنوات احتلالها من قبل تنظيم داعش، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج ناجي طعمة، وبطولة كل من باسم ياخور، كندا حنا، وصبا مبارك.

وتنافس شركة “رادينت” للإنتاج الفني في دبي بأول أعمالها الدرامية وهو مسلسل “أنتيكا”، تأليف أيوب الحجلي، وإخراج يزن غانم، وهو من بطولة رنا الأبيض، جهاد سعد، جيني إسبر وعبدالله الجفالي، ويتناول العمل ثلاثة أزمنة مختلفة بقصة فانتازية بين الخيال والواقع.

وانتهى في وقت سابق تصوير عشارية “شامبليون”، من انتاج عراقي ومصري، وتأليف أحمد عثمان، وإخراج إياد نحاس، ويؤدي أدوار البطولة أويس مخللاني وداليدا خليل، ويتحدث العمل عن تطبيق تكنلوجي حديث يكشف العديد من الأسرار.

يشار إلى أنه مع اقتراب الموسم الرمضاني، باتت خارطة الأعمال المشاركة مكتملة، وهي بكم أكبر من العام الفائت، وبشكل خاص الأعمال السورية، التي كانت غائبة لسنوات عن القنوات العربية.