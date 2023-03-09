دعوة للضغط على تركيا لتطبيق اتفاقيات المياه مع سورية والعراق

دعا الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب المجتمع الدولي للضغط الفعال على الحكومة التركية وإلزامها بتطبيق اتفاقيات المياه الموقعة مع سوريا والعراق.

وأوضح الاتحاد في بيان له يوم الخميس، أنه “وفق الاتفاقية تحصل سوريا على 500 متر مكعب على الأقل من المياه في الثانية، لكن ما يصل الآن أقل من 50 بالمئة منها”، مندداً “بالاستمرار باتباع سياسة حرب المياه”، وفقاً ل”سانا”.

وأشار البيان إلى أن “انخفاض منسوب مياه نهري دجلة والفرات يهدد بكارثة إنسانية وله تأثير كبير على القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني في كل من سوريا والعراق، حيث أدى نقص المياه إلى خروج مساحات زراعية من الاستثمار”.

وبين الاتحاد في بيانه أن “نهر الفرات سجل انخفاضاً غير مسبوق ما دفع مئات الأسر التي تعيش على الزراعة إلى الهجرة إلى المدن والمناطق الأخرى”.

وأكد البيان أن “استمرار قطع المياه يسبب كارثة كبرى على القطاع الزراعي وعلى سكان المنطقة إذا ما استمرت الحكومة التركية بخرق اتفاقيات المياه الموقعة مع سوريا والعراق بإشراف الأمم المتحدة، وأن حبس المياه ينذر بكوارث إنسانية وطبيعية لأكثر من 12 مليون شخص في كل من سوريا والعراق”.

يشار إلى أنه وفق تقارير سابقة يعاني مايقارب مليون شخص في الحسكة جراء قطع تركيا لمصدر إمدادات المياه الرئيسي بشكل متكرر.